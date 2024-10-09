Kış turizmi denilince Türkiye’nin ilk akla gelen şehirlerinden biri olan Bursa’da, turizm işletmecilerinin önümüzdeki sezondan beklentileri yüksek.Ersel NALBANT / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa, Türkiye’nin kış turizmine dair öncü şehirlerinden. Kayseri, Erzurum ve Bursa arasındaki turizm rekabeti devam ederken Bursalı turizm işletmecilerinin önümüzdeki sezona dair beklentileri yükseldi.

Geçtiğimiz kış mevsiminde beklenen yağışın olmamasına rağmen Bursa’da otellerin tam doluluk oranına ulaştığını kaydeden turizm işletmecileri, yağış oranlarının mevsim normallerinde olmasının Bursa turizmine oldukça büyük bir katkı sağlayacağını ve beklentilerinin bu yönde olduğunu ifade ediyor.

Kayak sezonunun açılmasıyla birlikte Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinden gelen turistlerin kış sporlarının merkezi olan Bursa Uludağ’da yoğunluk oluşturması bekleniyor.

Ayrıca turizm sektörünün hareketlenmesi, turizmle bağı olan birçok sektörü de olumlu etkileyecek ve piyasaların hareketlenmesi Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak.