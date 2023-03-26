Bursa’da 6 yıl önce kentsel dönüşüm sebebiyle yılan ancak bir türlü inşatı başlamayan 210 arsa maliki, isyan etti.

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi’nde bulunan Eğitimciler Sitesi, bir inşaat şirketinin 6 yıl önce kentsel dönüşüm vadiyle siteye talip oldu. Müteahhit firma, 195 arsa malikinden imza toplayarak yıkımı gerçekleştirdi. Ancak Bilinmeyen bir nedenle inşaat yapmaktan vazgeçen firma sebebiyle 210 aile mağdur oldu. Ataevler pazar alanında toplanan kalabalık, yetkililerin biran önce çözüm bulmasını istedi. Site sakinlerinden Hüseyin Birol, “Bizler Ataevler Eğitimciler Sitesi sakinleri olarak 2017 yılından buyana başta Karasu İnşaat, Çakıroğlu İnşaat ve Buryapı inşaat firmaları yüzünden 3 sene mağdur edildik. Ülkemizin ve insanlarımızın zor süreç yaşadığı pandemi döneminde Şakir Deniz İnşaat sahibi benimde içinde bulunduğum site temsil heyetine teklif getirerek sitemize talip olduğunu ve bir önceki firmalarla dava sürecimiz devam ederken kendisinin burada arsa malikleri ile sözleşme yaparak inşaat faaliyetine başlayabileceğinin sözünü verdi. 195 arsa malikinin bu yönde olumlu imzasını da alarak sürece başladı. Bu mağduriyetimizi gidermek ve evlerimize kavuşabilmek için sitemize teklif getiren ve bizlere heyecan yaşatan Şakir Deniz İnşaat ile ön protokol imzalama aşamasına geldiğimiz noktada güzel gelişmeler yaşanırken Şakir Deniz İnşaat firması nedenini hala bilmediğimiz sebeplerle bizlerle yola devam edemeyeceğini bildirerek tüm arsa maliklerini derin bir üzüntüye kapılmasına sebep oldu. Bunun üzerine yeni firmalarla yaptığımız görüşmeler ve aldığımız teklifleri değerlendirdikten sonra yeni firma ile yaptığımız anlaşma ve 210 arsa malikinin kat karşılığı inşaat sözleşmesine imza attığı firma ile inşaat başlama aşamasına gelmişken bize daha önce teklif verip geri çekilen Şakir Deniz İnşaat sahibi arsamız hissedarı olan iki komşumuzdan yer satın almış ve kendisi de bizlerle aynı yerde hissedar olmuştur. Ne yazık ki bu siteyi yapmadığı ve kendi rızası ile çekildiği halde nedenini bilmediğimiz bir hırs ve kaybetme bilinciyle kendisi ve beraberinde diğer 5 muhalif hissedar site malikleri ile birlikte muhalefet ederek sözleşme imzalamaya yanaşmıyorlar” dedi.

Yaşanılan mağduriyetten dolayı 6 yıldır kira ödemek zorunda kaldıklarını belirten Birol, “Bizlerde 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasası gereği çevre şehirciliğe başvurarak imza atmayan arsa maliklerinin yerlerini satışa çıkarması için yaptığımız başvuru olumlu karşılandıktan sonra satış günü belirlenip ihale yapılmasına günler kala muhalif kişiler ve Şakir Deniz İnşaat sahibi mahkemeye başvurup asılsız iddialarla satışa tedbir koydurdu. Bizler site malikleri olarak mahkemede yaptığımız savunma ve sunduğumuz belgelerle hâkimin verdiği tedbir kararının kaldırmasına sebep olduk ve tedbir kararı hâkim tarafından kaldırıldı. Bu tedbir ve tedbiri kaldırma süreci aylarca sürüyor. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nde süreci tekrar başlattık ve 23 Mart Perşembe günü yeni yapılacak hisse satış işlemine saatler kala Şakir Deniz İnşaat sahibi bu seferde Bursa Valiliği’ne dava açarak yine aynı şekilde aslı astarı olmayan basit iftira ile satış işlemine 2 saat kala durdurma kararı aldırdı ve bizler arsa malikleri olarak yine derin bir üzüntü içerisine girdik. Site sakini ve arsa malikleri olarak bizler maaşla geçinen ve genelinin emekli öğretmen olan insanlarız 6 yıldır birkaç egosu yüksek muhalif kişiler yüzünden kiralarda yaşamak zorunda bırakılıyoruz ve günümüz şartlarında artık kiraların yüksek olması sebebiyle ek islerde çalışmak zorunda kalıyoruz” diye konuştu.