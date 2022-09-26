Bursa’da bir ikamette kök kenevir yetiştirip öğüttükten sonra satan satışını yapan bir kişiyi tespit eden Bursa polisi şüpheliyi suç üstü yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise, 4 kök halinde 1.5 metre uzunluğunda kenevir ve öğütülmüş 722 gram esrar ele geçirildi.

Bursa’da bir ikamette kök kenevir yetiştirip öğüttükten sonra satan satışını yapan bir kişiyi tespit eden Bursa polisi şüpheliyi suç üstü yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise, 4 kök halinde 1.5 metre uzunluğunda kenevir ve öğütülmüş 722 gram esrar ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Nilüfer Araştırma Büro Amirliği ekipleri bir kişinin evin içerisinde kök kenevir yetiştirdiği ve sonrasında öğüterek sattığını tespit ederek harekete geçti. Ekipler şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldıktan sonra Bursa Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı ile Nilüfer İlçesi Demirci Mahallesi Demirci Caddesi üzerinde bulunan ikametine baskın düzenledi. Daha önceden uyuşturucu ticaretinden kaydı olan şüpheli C.M. (32) ekipler tarafından suç üstü yakalanarak gözaltına alındı. İkamette yapılan aramalarda ise, tarlaya çevrilmiş odada 4 kök halinde boyları 1.5 metre olan kenevir ağacı, öğütülmüş ve satışa hazır halde 722 gram uyuşturucu esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde öğütmekte kullanılan aparat ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemede hakim karşısına çıkarılan C.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.