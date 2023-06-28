Bursa’da kurban keserken yaralanan acemi kasap sayısı 462 oldu.
Bursa’da kurban keserken yaralanan acemi kasaplar soluğu hastanede aldı. Bursa’da bayram namazının ardından kurban kesimi başladı. Kurban kesim işlemleri sırasında kendilerini yaralayan acemi kasaplar hastanelerin acil servislerine akın etti.
Bursa İl Sağlık Müdürlüğünün açıklamalarına göre Bursa’da kendini yaralayan acemi kasap sayısı 462’ye ulaştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan yüzlerce vatandaş çeşitli hastanelerde tedavi edildi.