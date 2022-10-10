Bursa’nın İnegöl ilçesinde ‘Kedi ve Köpek Güzellik Yarışması’ yapıldı. Podyumu süsleyen kedi ve köpekler büyük ilgi gördü.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ‘Kedi ve Köpek Güzellik Yarışması’ yapıldı. Podyumu süsleyen kedi ve köpekler büyük ilgi gördü.

Geçtiğimiz hafta yapılması planlanan ancak yağış nedeniyle ertelenen Hayvanları Koruma Günü etkinliği, Hikmet Şahin Kültür Parkı’nda gerçekleştirildi. İnegöl Belediyesi ile Kent Konseyi iş birliğinde yapılan organizasyonda; ücretsiz mama dağıtımı, hayvan sahiplendirme etkinliği, çocuklar için etkinlikler, at binme, sürpriz hediyeler, hayvan kuaförü etkinliği, bilgilendirme çadırları, stantlar ve İnegöl’ün en güzel kedisi ile köpeğinin seçildiği “Kedi ve Köpek Güzellik Yarışması” gerçekleştirildi.

42 kedi, 30 köpek podyumda yarıştı

Renkli görüntülere sahne olan organizasyona yüzlerce yetişkin ve çocuk katıldı. Kedi ve köpek güzellik yarışması büyük heyecana sahne oldu. Uzman jüri tarafından yapılan değerlendirmelerde hayvanların; tüy bakımı, tırnak bakımı, diş bakımı, genel temizlik ve bakım, huy ve mizacı ile boy-kilo oranına bakıldı. Tek tek podyuma çıkan kedi ve köpekler, büyük bir ilgiyle karşılandı. 42 kedi ve 30 köpeğin katıldığı güzellik yarışmasında; 1’inci Aytekin Köybaşı’nın köpeği Safari oldu. Veysel Kaya’nın Kuki isimli köpeği 2’nci olurken, Sabiha Baya’nın köpeği Karamel ise 3’üncü oldu. Kedi yarışmasında da Züleyha Okutan’ın Luna isimli kedisi 1’inci oldu. Murat Yurttaş’ın Pamuk isimli kedisi 2’nci olurken, Merve Yağız’ın Luna isimli kedisi de 3’üncü oldu.

İnegöl Belediyesi can dostların yanında

Dereceye giren kedi ve köpeklere ödüllerinin takdim edilmesi sırasında sahneye çıkan Belediye Başkanı Alper Taban, burada kısa bir selamlama konuşması da yaptı. “Korumak yetmez onları sevin” sloganıyla bir çağrıda bulunan Taban, “Etkinliğimize destek veren, can dostlarımıza ilgiyle bakan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizler bu programı Kent Konseyimiz ve Veteriner İşleri Müdürlüğümüz organizasyonuyla gerçekleştiriyoruz. Allah’ın yarattığı her şey bizlere emanet. Bu emanete sahip çıkmak ve bu farkındalığı arttırmak adına aslında bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Barınağımızı gidip gezmeyen nice vatandaşımız vardır. Bizler barınağımızda rehabilitasyon işlemleri gerçekleştiriyoruz. Özellikle neler yaptığımıza değinmek gerekirse; 2019 yılından bu yana 14 bin 700 hayvan tedavisi gerçekleştirildi, 3 bin 200 köpek ve 120 kediye kısırlaştırma yapıldı, 342 hayvan çeşitli rahatsızlıklarından dolayı ameliyat edildi. 667 kedi ve bin 131 köpek sahiplendirildi. Tabi bu yeterli mi? Asla yeterli değil. Daha fazlaca insanı bu işin içerisine katmalıyız. Her gün onlarca telefon alıyoruz. ‘Bu hayvanları buradan kaldırın’ şeklinde. Ancak Allah’ın yarattığı bu canlıları hepimizin sahiplenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kent Konseyimizin de bu alanda bir çalışma grubu var. Onlara da teşekkür ediyorum. Yine İDOHA Derneğimizin katkıları var. Bu farkındalığı arttırmalıyız” dedi.

Konuşma sonrası dereceye girenlere ödülleri de takdim edildi.