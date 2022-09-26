Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Kalburt mevkiinde meydana geldi. Petrol istasyonunda çıkış yapan sürücü Gökhan Balta(35) yönetimindeki 54 EE 820 plakalı otomobil, ters yönden seyir halinde olan sürücü yabancı uyruklu Muhammed Elhamed (20) yönetimindeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada ters yöne elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı.

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