Bursa’da trafik kazası sonrası sürücüler birbirine girdi. O anlar kameraya yansıdı. Kaza ve kavga sebebiyle yol kapandı.

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Bursa’da trafik kazası sonrası sürücüler birbirine girdi. O anlar kameraya yansıdı. Kaza ve kavga sebebiyle yol kapandı.

Kaza, Bursa-Ankara yolu Gökdere mevkii üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kazaya karışan araç sürücüleri tartışmaya başladı. Tartışma yerini tekme ve yumruklara bıraktı. Çevredeki diğer sürücülerin araya girmesiyle ortalık sakinleşirken o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.