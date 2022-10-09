Kaza anı ise trafikte seyir halindeki başka bir araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Avrupa Konseyi Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hatalı sollama yaptıktan sonra bir süre sağa sola savrulan otomobil, 16 SYN 01 plakalı otomobile çarptıktan sonra bariyerlere çarparak zor durabildi.

Bursa’da hatalı sollama yapan otomobil, bir süre sağa sola savrularak başka bir otomobil çarptıktan sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kaza anı, trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.

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