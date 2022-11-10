Sağlık ekiplerine teslim edilen yaşlı adam daha sonra tedavi için Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Önceki akşam saatlerinde evden ayrılan ve daha sonradan ulaşılamayan 63 yaşındaki Alzheimer hastası Zekeriya Münir’in ailesi kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen AFAD ekipleri yaşlı adamı Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleriyle birlikte Kestel ilçesi İnegöl Yolu üzerinde gezerken bulundu.

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Bursa’da 3 gündür kayıp olan 63 yaşındaki Alzheimer hastası Zekeriya Münir AFAD ekipleri tarafından bulundu.

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