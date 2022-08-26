Kaza yerinin hemen yakınında alt geçit ve üst geçit bulunduğu ifade edilirken, çarpmanın etkisiyle yola savrulan Atalay olay yerinde hayatını kaybetti. Atalay’ın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaza sabah saat 10.00 sıralarında Mudanya ilçesi Siteler Mahallesi Bursa karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa istikametine seyir halinde olan C.P. yönetimindeki 26 UAR 46 plakalı otomobil yolun karşısına geçmek isteyen 76 yaşındaki İbrahim Atalay’a çarptı.

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