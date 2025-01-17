Bursa’da ilkokul, ortaokul ve liseler bugün itibarıyla yarıyıl tatiline girerken, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, öğrencileri karne heyecanıyla buluşturdu.

Lütfi Banuşoğlu İlkokulu’nda düzenlenen yarıyıl karne dağıtım programına katılan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız da katılarak öğrencilere hediyeler ve karneleri takdim edildi.

Vali Ayyıldız, öğrencilere tatillerinde dinlenmelerini ve ikinci döneme daha güçlü bir şekilde başlamalarını temenni etti. Öğrenciler, Bursa Valisi Ayyıldız’ı okula girişte çiçeklerle karşılayarak büyük bir sürpriz yaptı.

Ardından, protokol üyeleri, öğrencilerin kendi tasarımlarından oluşan sergiyi gezdi. Öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektiren protokol üyeleri, yeni eğitim döneminin başarılı geçmesini dileyerek öğrencilere karneleri takdim edildi.