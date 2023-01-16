Bursa’da 3 koronun katılımıyla "Kardeşlik Korosu" konseri verildi.

Bursa’da 3 koronun katılımıyla "Kardeşlik Korosu" konseri verildi.

Bursa’da Taşçeşme Musıki Eğitim ve Öğretim Derneği, Rotterdam Klasik Türk Müziği Korosu ve Mudanya Kültür ve Sanat Derneği’nin korolarının katılımıyla Tayyare Kültür Merkezi’nde kardeşlik konseri düzenlendi. Konsere vatandaşlar yoğun bir katılım sağladı.

Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konserde sahne alan sanatçılar Türk Sanat Müziği’ni yorumlayarak dinleyenleri mest etti.

Sanatçı Hüseyin Taşçeşme, “Senelerdir Bursa’da müzisyenlik, sanatçılık yaptım. Taşçeşme Musıki Eğitim ve Öğretim Derneği ile beraber konserler veriyoruz. Fakat bu projemiz çok farklı. Hollanda Rotterdam Türk Müziği Korosu’nu davet ettik. Birlikte beraber bir konser verdik” diye konuştu.