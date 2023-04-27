Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde ‘Hey Gidi Karadeniz’ konseptli bir konser verdi.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Şef Hamit Gazigil yönetiminde gerçekleşen konserde; Samsun’dan Bartın’a, Tokat’tan Trabzon’a, Giresun’dan Artvin’e, Rize’den Ordu’ya kadar Karadeniz’in her bölgesinden türküler seslendirildi. Aynı zamanda tiyatral gösterilerle bütünleşen konser, salonu dolduran izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Konserin ikinci bölümünde Karadeniz’in usta sesi TRT Sanatçısı İbrahim Can, sahnedeki enerjisi, güzel sesi ve repertuvarındaki hareketli türküleriyle, herkesin gönlünde taht kurdu. Konser sonunda konuk sanatçı İbrahim Can ve şef Hamit Gazigil’e Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, Muhammet Burak ve Yücel As’a 22 Dönem Bursa milletvekili Faruk Ambarcıoğlu, Trabzon Eğitim, Kültür, Sanat, Araştırma Derneği Başkanı Erkan Ayçam’a, Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik, Volkan Kara’ya Türk Halk Müziği Bölüm Başkanı Nilüfer Göl, Fatih Yüksel’e Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Kemal Alioğlu çiçek ve plaketlerini takdim etti.