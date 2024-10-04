Bursa’da 2 çocuk arasında çıkan tartışmada bıçakla yaralanan 16 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 15 yaşındaki şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi Korusu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ç. (15) ile H.B. (16) henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya döndü. Y.Ç., yanında getirdiği bıçakla H.B.’yi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşanan olay sonrası Y.Ç. olay mahallinden kaçtı. Bıçakla ağır yaralanan H.B., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. H.B., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan şüpheli Y.Ç. ise, karakola giderek teslim oldu. Otopsi işlemlerinin ardından H.B., Hz. Ali Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Erdoğanköy Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.