Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Ian Kasırgası’nın Florida’da neden olduğu tahribat gün yüzüne çıktı

Ian Kasırgası’nın Florida’da neden olduğu tahribat gün yüzüne çıktı

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bursa-Yalova otoyolu Selçukgazi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdi Kuas idaresindeki 35 DDK 335 plakalı otomobil, Hüseyin K.’nın kullandığı 61 AAB 606 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle lüks otomobil hurda yığınına dönerken kamyon sürücüsü durumu itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Erdi Kuas’ın sıkışarak hayatını kaybettiğini belirledi.

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