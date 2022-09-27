Bursa’nın İznik ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı.

Bursa’nın İznik ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.15 sıralarında İznik ilçesi Çakırca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 H 0465 plakalı sebze yüklü kamyon, Çakırca köprüsünde 16 BK 77 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından İznik Devlet Hastanesi ve Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı kontrollerde 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza sonrası sebzeler yola saçılırken yol trafiğe kapandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.