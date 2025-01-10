TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu, ‘Sanayide Kadın Eli’ projesi kapsamında önemli bir adım daha attı. Kadınların sanayi sektöründe daha fazla yer almasını sağlamak ve fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla, Bursa’da faaliyet gösteren 17 firma ile iyi niyet mektubu imzalandı.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Kadın Girişimciler Kurulu, kadınların sanayideki yerini güçlendirmek için faaliyetlerine hız kazandırdı. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu tarafından ‘Kadın Varsa Yarın Var’ sloganıyla başlatılan ‘Sanayide Kadın Eli’ projesi kapsamında TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu, projeye katılım sağlayıp destek veren 17 firma ile iyi niyet mektubu imzaladı.

Bursa Ticaret Borsası’nın proje okulu Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen imza törenine, TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Üyeleri, projeye destek veren firma temsilcileri ile projede paydaş olarak yer alan İŞKUR Bursa İl Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa İstihdam ve Kariyer Ofisi, Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi yetkilileri katıldı.

“Kadınlarımızın sanayide daha aktif olmasını istiyoruz”

İmza töreninde konuşan TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Sabriye Şen, kadınların sanayi sektöründeki rolünü artırmayı hedeflediklerini belirtti. Şen, “Kadınlarımızın sanayide daha aktif rol almasını sağlamak ve toplumsal algıda pozitif bir dönüşüm amacıyla TOBB Kadın Girişimciler Kurulu tarafından hayata geçirilen bu proje, 2021 yılında pilot il olarak Kütahya’da başlatıldı. Ocak 2023 itibariyle 16 ilde aktif olarak yürütülen projede, sanayisiyle ön plana çıkan Bursa da yer alıyor. Yeni dönemde projenin şehrimizde daha aktif bir şekilde sürdürülmesi ve Bursa’mızın sanayi gücünü de yanımıza alarak daha fazla kadınımızın istihdama katılmasına imkan sağlanması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“Başarı hikayeleri gençlere ilham olacak”

Projenin temel amacının kadın istihdamını artırmak ve başarılı kariyer hikayeleriyle genç nesillere ilham olmak olduğunu vurgulayan Şen, sözlerini şöyle sürdürdü: “TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu olarak kadınlarımızın her alanda başarılı olabileceğini göstermek en büyük önceliğimizdir. Bu süreçte bizlere destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. İŞKUR İl Müdürlüğümüz, Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa İstihdam ve Kariyer Ofisimiz ve Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezimiz, bünyelerindeki CV havuzlarını bizlere açacaklar. Böylece firmalarımızdan gelen personel taleplerine yönelik destek sağlayacaklar.”

“Birlikte daha güçlü bir gelecek inşa edeceğiz”

Projeye katkıda bulunan ve iyi niyet mektubu imzalayan firmalara da teşekkür eden Sabriye Şen, “Sizlerin desteği, projemizin Bursa’da daha güçlü bir şekilde hayata geçmesini mümkün kılacak. Önümüzdeki süreçte daha fazla kadının sanayide yer aldığı, fırsat eşitliğinin benimsendiği bir çalışma kültürü oluştrumayı hedefliyoruz. Hep birlikte bu vizyonu gerçekleştireceğimize yürekten inanıyorum ”ifadelerini kullandı.

“Kadın istihdamı için fırsatlar sunmaya devam edeceğiz”

Proje paydaşlarından İŞKUR Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen ise, kadınların istihdama katılımını artırmanın önemine vurgu yaptı. Türkmen, “İŞKUR olarak kadınların doğrudan istihdama katılmasını ve uzun süreli istihdam edilmesini her zaman öncelikli bir hedef olarak görüyoruz. Kurum verilerimize baktığımızda, kayıtlı iş arayanların neredeyse yarısının kadınlardan oluştuğunu biliyoruz. Bu kapsamda Sanayide Kadın Eli projesinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Projeye her türlü desteği sunacağız. İnşallah 2025 yılında iş başı eğitim programları ve mesleki eğitim kursları gibi faaliyetlerle projeyi daha da zenginleştireceğiz” dedi.

“Ortak projelerle kadın istihdamını destekleyeceğiz”

Gürsu Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım da, bugüne kadar birçok Avrupa Birliği projesine imza attıklarını belirterek, ‘Sanayide Kadın Eli’ projesini, ortak politikaların hayata geçirilmesi için önemli bir araç olarak gördüklerini söyledi. Yıldırım, “Gürsu Belediyesi olarak, bu kapsamda iş birliğine her zaman açığız ve sizlerle ortak bir yol yürümeye hazırız. İnanıyorum ki, birlikte geliştireceğimiz projelerle sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da örnek olacak başarı hikayeleri yazacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Sabriye Şen ile projeye destek veren firmaların temsilcileri iyi niyet mektubu imzaladı.