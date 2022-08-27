Bursa’da 3 şüpheli şahıs, 7 ve 14 yaşındaki çocukları kaçırıp üzerlerindeki kıymetli eşyalarını aldıktan sonra evlerinde 2 gün boyunca alıkoyarak darp ettiler. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, 3 şüpheli şahsı kıskıvrak yakaladı. Şüpheliler sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa’da 3 şüpheli şahıs, 7 ve 14 yaşındaki çocukları kaçırıp üzerlerindeki kıymetli eşyalarını aldıktan sonra evlerinde 2 gün boyunca alıkoyarak darp ettiler. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, 3 şüpheli şahsı kıskıvrak yakaladı. Şüpheliler sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Mudanya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerine müracaat eden 17 yaşındaki B.Ç. ve 14 yaşındaki Y.A.K. isimli kız çocuğu, Arif ve Atakan D. kardeşlerin evinde zorla alıkonulduğunu söyleyerek şikayette bulundu. Bunun üzerine harekete geçen ekipleri şüphelileri takibe aldı. Şüpheliler, Y.A.K ’nın cep telefonunu gasp ettikleri, B.Ç ’nin ise ellerini ve kollarını bağlayarak 2 gün boyunca evde tutukları ve bıçakla tehdit ettiklerini iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler sorgularında suçlamaları kabul ederken uyuşturucu kullanmaktan da işlem yapıldı.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece yağmalama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve uyuşturucu madde kullanmaktan suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.