Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kaçak sigara imal eden 2 zanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.İlker TÜRKER / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçak sigara sarımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Küçükbalıklı Mahallesinde bir adreste sigara imal edildiğini belirleyen ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon için harekete geçti.

Bir adrese baskın yapan polis, C.T. ve M.Ç'yi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda 5 otomatik tütün sarma makinesi ile 26 koli içerisinde 133 kilo kıyılmış tütün, 13 koli içerisinde 127 bin 600 bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.