Bursa’da yabancı uyruklu şahıslara yer temin ederek iş yerinde çalıştırdığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Ayrıca, ülkeye kaçak yollarla giriş yapan 22 düzensiz göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheli şahsın ülkeye kaçak yollarla giren göçmenlere yer temin ettiğini ve iş yerinde çalıştırdığı istihbaratını aldı. Alınan bilgi sonrası harekete geçen ekipler, merkez Yıldırım ilçesi Çelebi Mehmet Mahallesi’nde bir iş yerinde 22 yabancı uyruklu şahsı gözaltına aldı. Yapılan kontrollerde, 14 göçmenin kimliksiz olduğu ve ülkeye yasadışı yollarla giriş yaptığı, 2 şahsın farklı illere kayıtlı olup illerinden izinsiz ayrıldığı ve 6 şahsın da geçici koruma kimlik belgelerinin olduğu tespit edildi. Yakalanan 22 göçmen, alınan ifadelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Öte yandan, yabancı uyruklu şahıslara kalacak yer temin ederek iş yerinde çalıştırdığı tespit edilen İ.H. ve T.A., yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli, ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi.