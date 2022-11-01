İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bursa-Ankara karayolu üzerinde sürücülere yönelik uygulama yaptılar. Uygulamada şüphelendikleri aracı durdurdular. Araçta yapılan ülkeye yasadışı yollarla girdiği tespit edilen 10 yabancı uyruklu mülteci yakalandı. Gözaltına alınan Göçmenler, Bursa Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler.

Bursa’nın İnegöl ilçesi Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrolünde araçta 10 kaçak göçmen yakalandı.

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