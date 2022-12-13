Bursa İl Jandarma Komutanlığı, düzensiz göçle mücadeleye yönelik "huzur" uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada farklı suçlardan aranan 8 şahıs yakalanırken, 2 araç trafikten men edildi.

Bursa Ticaret Borası, Genç Girişimleri ağırladı Bursa Ticaret Borası, Genç Girişimleri ağırladı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, düzensiz göçle mücadeleye yönelik "huzur" uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada farklı suçlardan aranan 8 şahıs yakalanırken, 2 araç trafikten men edildi.

Bursa’da Jandarma İl Komutanlığına bağlı 352 personel ile 72 noktada uygulama sonucunda, 4 bin 86 şahıs sorgulanırken bin 933 araç kontrol edildi. Yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs yakalanırken, 2 araç trafikten men edildi. İdari eksikliği bulunan 6 araç sahibine ise 3 bin 285 lira idari para cezası kesildi. Bursa İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların huzur ve can güvenliği için uygulamaların devam edeceği öğrenildi.