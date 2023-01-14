Bursa’da jandarma ekiplerinden tarafından huzur uygulaması yapıldı.

Bursa’da jandarma ekiplerinden tarafından huzur uygulaması yapıldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, kumar, tombala, oyun makineleri ve yasadışı bahise yönelik huzur operasyonu gerçekleştirildi.

336 personel ile 163 noktada yapılan uygulama sonucu 5 bin 228 şahıs sorgulanırken çeşitli suçlardan aranan 23 şahıs yakalandı. 10 kişiye idari işlem yapılarak 23 bin 132 lira idari para cezası uygulandı ve 494 iş yeri kontrol edilerek 3 iş yerine ilgili kurumlarca cezai işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu.