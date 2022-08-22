Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı’nda, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Astsubay Eğitim Merkezi’ndeki (ASEM) eğitimlerini başarıyla tamamlayan 349 öğrenci için tören düzenlendi.

Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı’nda, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Astsubay Eğitim Merkezi’ndeki (ASEM) eğitimlerini başarıyla tamamlayan 349 öğrenci için tören düzenlendi.

Okulun yerleşkesinde, 349 öğrenci için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende protokol üyelerinin konuşmaları ve mezun olan askerlerinin okuduğu şiirlerinden ardından Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı tören ekranlara yansıtıldı.

Eğitimini başarıyla tamamlayarak mezun 349 astsubay adayının yeminiyle devam eden törende, öğrencilere diplomaları verildi. Mezun olan öğrencilerin yakınlarının da katıldığı program, mezuniyet kütüğüne dönem birincisinin plaket çakmasıyla ve iki törenin de eş zamanlı tamamlanmasıyla sona erdi.