Alın terleri ile ülke ekonomisine güç katan işçiler, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Ulusal İşçi Tiyatroları Festivali’nde sanata değer katacak. Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi ile Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı işbirliğiyle yapılacak Festival, asrın felaketinden etkilenen 2 tiyatro grubunun oyunlarıyla başlayacak.

‘Herkes için her yerde kültür sanat’ parolası ile Bursalıları kültürel ve sanat etkinliklerle buluşturan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Ulusal İşçi Tiyatroları Festivali’ne de destek sağlıyor. Tayyare Kültür Merkezi’nde 1-7 Mayıs tarihleri arasında yapılacak festivale Oyak Renault, Bosch Rexrıth, Ford Otosan, Robert Bosch, Tüsaş TAİ ve Coşkunöz fabrikalarının tiyatro grupları katılacak. Bursalı tiyatroseverler, fabrikalarda tezgah başında çalışan işçilerin aynı zamanda sahne ışıkları altında nasıl usta birer sanatçıya dönüştüğüne tanıklık edecek.

Toplumun iyileştirici gücü

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi Başkanı Mustafa Yıldırım ile yaptığı toplantıda, festivali kamuoyuna duyurdu. Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi olarak yerin altını ve üstünü inşa etmeye çalışırken, toplumun iyileştirici gücü olan kültür ve sanat konusunda da önemli etkinlikleri hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Aktaş, “Bursa Festivali’nden Kitap Fuarı’na, söyleşilerden atölye çalışmalarına, konserlerden kültür gezilerine kadar birçok faaliyeti bazen Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bezen de paydaşlarla birlikte hayata geçiriyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı katkılarıyla İşçi Tiyatroları Festivali 1-7 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başta Bursa olmak üzere ülkemizin ve sanayimizin kalkınması için alın teri döken bütün işçi kardeşlerimizin İşçi Bayramı’nı kutluyorum. Üretim şehri Bursa’da üreten ve çalışan hemşerilerimizin sanat alanında da ne kadar yetkin, ilgili ve meraklı olduklarını göstermek adına da çok önemli bir aktivite olacak. Emeği geçenlere, oyunlarıyla festivale katkı sağlayacak işçi kardeşlerimize ve bu organizasyona güç katacak hemşerilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Zorluklar üreterek aşılacak

Türkiye’nin bir süredir kötü günlerden geçtiğini ifade eden Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi Başkanı Mustafa Yıldırım da pandeminin ardından Türkiye’nin 100 yılın en büyük depremlerinden biriyle sarsıldığını hatırlattı. Yıldırım, “Şimdi tüm ülke tek yürek olup, yeniden ayağa kalkmaya çalışıyoruz. Elbette her zorluk çalışarak, üreterek aşılacaktır. Fabrikalarımızda ve iş yerlerimizde bütün üreten insanlarımız daha güzel yarınlara olan inançlarıyla alın teri dökmeye devam etmektedir. İkincisini yaptığımız İşçi Tiyatroları Festivali, çalışanlarımızı sahneye çıkararak üretimin gücüyle sanatın iyileştirici gücünü bir araya getiriyor. İşçilerimiz bir kez daha sahneden kendilerini ifade etme imkanı buluyor. Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı’nın desteğiyle ikincisini gerçekleştirdiğimiz festival her geçen yıl daha da büyüyor ve gelişiyor. Bu organizasyonun hayata geçmesi için tüm gücüyle destek olan başkanımız Alinur Aktaş’a ve sahnede yer alan tüm çalışanlara teşekkür ederim” dedi.