Antalya’da yapılan Uluslararası Oryantiring Yarışlarında 15 ülke 300 sporcu arasında Türkiye Milli Takımı adına yarışan İnegöl Belediye Spor Kulübü Oryantiring sporcuları; Zeynep Şeker, Elif Gökçe Demirel ve Mustafa Talha Bilge, ay yıldızlı formayla derecelere uzandılar.BURSA (İGFA) - Uluslararası Oryantiring Yarışları (Antalya O Meeting) 19-22 Şubat 2025 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi. Yarışmaya Türkiye ile birlikte; Rusya, İsveç, Norveç, Polonya, Moldova, Hong Kong, Gürcistan, Belarus, Büyük Britanya, Danimarka, Almanya, Çekya, Grönland ve Letonya olmak üzere toplam 15 ülkeden 300 sporcu katıldı.

MADALYALARLA DÖNDÜLER

Ülkemizin spor turizmine önemli katkıları olan organizasyonda, Türkiye Milli Takımını İnegöl Belediye Spor Kulübü oryantiring sporcuları Zeynep Şeker, Elif Gökçe Demirel ve Mustafa Talha Bilge temsil etti. İnegöl Belediyespor formasıyla katıldıkları pek çok yarışta dereceler elde eden sporcular, aynı başarıyı milli formayla da sürdürdü. Her biri kendi kategorilerinde olmak üzere; Zeynep Şeker 1’inci, Elif Gökçe Demirel 2’nci ve Mustafa Talha Bilge 3’üncü olarak ülkemize ve şehrimize madalyalar kazandırdı. Zorlu yarışlarda güçlü rakipleri karşısında ay yıldızlı formayı başarıyla temsil eden sporcular, performanslarıyla büyük beğeni topladı.