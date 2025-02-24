Bursa İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri emlak ve gayrimenkul danışmanlık hizmeti veren işyerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, farklı sektörlere yönelik belirli aralıklarla yapılan denetim çalışmaları kapsamında bu defa emlak ve gayrimenkul sektörünü mercek altına aldı. İnegöl’de faaliyet gösteren 136 emlak işyerine denetim gerçekleştirildi. Zabıta Müdürlüğünden denetimlere ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

HER ALANDA DENETİMLERİMİZ SÜRÜYOR

“İlçemizde faaliyet göstermekte olan emlak ve gayrimenkul danışmanlık hizmeti veren işletmelere yönelik denetimler icra edilmiştir. Bu kapsamda İnegöl genelinde faaliyet gösteren 136 adet işyerinde ekiplerimizce gerekli kontroller yapılmıştır. Denetimlerde; işyeri açma ve çalışma ruhsatı, Ticaret Bakanlığından Yetki Belgesi, Mesleki Yeterlilik Belgeleri vs. konularında gerekli kontroller yapılmıştır. Denetim esnasında mevzuatta belirtilen ve eksik görülen hususların ivedi giderilmesi için işletmecilere gerekli uyarılar yapılmıştır. Zabıta Müdürlüğü olarak her alanda çalışmalarımız ve denetimlerimiz devam etmektedir.”