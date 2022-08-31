Bursa’da bici bici satan seyyar satıcı el arabasıyla seyir halindeyken, kadın sürücünün kullandığı otomobilin çarpmasıyla devrilen ekmek teknesinin altında kalarak yaralandı. Feci kazada seyyar satıcının burnu ve kaburgalarının kırıldığı öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa’da bici bici satan seyyar satıcı el arabasıyla seyir halindeyken, kadın sürücünün kullandığı otomobilin çarpmasıyla devrilen ekmek teknesinin altında kalarak yaralandı. Feci kazada seyyar satıcının burnu ve kaburgalarının kırıldığı öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 29 Ağustos günü merkez Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi Yenibağlar sokak üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, mesai saati dolan ve işten çıkarak arabasına binen sürücü F.A., sokağa döneceği sırada 3 tekerlekli bici bici arabasıyla gelen Celal S.’nin aracına çarptı. Çarpışma sonucu seyyar araba Celal S.’nin üzerine devrilirken, otomobilden inen F.A. korku dolu anlar yaşadı. Çevreden genç kadının çığlıklarını duyan vatandaşlar yardım etmek için olay yerine geldi. Sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Vatandaşların yardımıyla arabanın altından çıkarılan yaşlı adam sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınana Celal S.’nin burnunda ve kaburgalarının bazılarında kırıklar olduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlatırken, gözaltına alınan araç sürücü F.A. karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kazayı gören o bölgedeki bir fabrikanın çalışanı ise, aniden bir cam patlama sesi duyduğunu ve dışarı çıktıklarında arabanın seyyar arabaya çarptığını ve adamın kanlar içerisinde yattığını belirtirken, yaralı adamın sağlık durumunun iyiye gittiğini dile getirdi.

O anlar güvenlik kamerasında

Kaza anı bir işyerinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde seyyar aracı ile ilerleyen şahsa sokağın köşesinden dönerek gelen bir otomobil çarptı. Çarpma sonucu seyyar satıcının devrilen ekmek teknesinin altında kalması ve yaralanması dikkat çekti. Kaza sonrası otomobilden inen kadın sürücünün şoka girdiği ve çevreden çığlık atarak yardım istediği anlar da kameraya yansıdı.