Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplam 277 kilometrelik deniz ve göl kıyı bandına sahip Bursa’da sahillere yaptığı yatırımların meyvelerini toplamaya başladı. Bu çalışmalar sayesinde yüksek kalite göstergesi olan ‘Mavi Bayrak’, Bursa’da ilk kez İznik İnciraltı Halk Plajı’nda dalgalanmaya başladı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın sahil kenti kimliğini öne çıkarmak için Mudanya, Gemlik ve Karacabey sınırlarındaki 115 kilometre deniz kıyısı ile İznik ve Uluabat’taki 162 kilometre göl kıyısında önemli düzenleme çalışmalarını hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, sahillerle ilgili önem bir başarıya imza attı.

Bu yıl yaz sezonunda 24 adet halk plajında, 25 idari personel, 135 temizlik personeli ve 30 araçlık filo ile her gün rutin olarak 30 hektarlık sert zemin ve 76 hektarlık kumluk alanın temizliğini yapan Büyükşehir Belediyesi, hizmet kalitesini ‘Mavi Bayrak’la tescillemiş oldu.

İznik Gölü’ne Mavi Bayrak alabilmek için Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’na başvuran Büyükşehir Belediyesi, su kalitesinden temizlik ve can güvenliğine, engelli erişim imkanlarından soyunma kabinleri ve duşlara kadar 33 farklı kriteri yerine getirdi. İznik İnciraltı Halk Plajı, Bursa’nın ilk Mavi Bayraklı plajı olmaya hak kazandı. Mavi Bayrak, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İznik Kaymakamı Recai Karal, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Kuzey Ege İller Koordinatörü Doğan Karataş’ın da katıldığı törenle İznik semalarında dalgalanmaya başladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tarih, turizm, sanayi ve tarım kenti olmanın yanında Bursa’nın 277 kilometrelik kıyı bandı ile aynı zamanda bir sahil kendi olduğunu söyledi. Sahile bu kadar kıyısı olup da bu kadar ekiple böyle yoğun bir çalışma yapan başka bir Büyükşehir Belediyesi olmadığını dile getiren Başkan Aktaş, “Biz Mavi Bayrağı bir sembol olarak görüyoruz. Olaya kısa vadeli değil şu cennet şehri daha da güzelleştirmek adına daha uzun vadeli bakmak zorundayız. Hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Türkiye’de 1993 yılından beni Mavi Bayrak organizasyonunun sorumluluğunu yürüten Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Kuzey Ege İller Koordinatörü Doğan Karataş da, Mavi Bayrağın dünyada en çok bilinen eko-etiketlerden biri olduğunu söyledi.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta da Mavi Bayrağın İznik’e kazandırılması noktasındaki çalışmaları nedeniyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Cankurtaran botu ile gölden getirilen Mavi Bayrak, Başkan Aktaş ve protokol üyeleriyle birlikte göndere çekildi.