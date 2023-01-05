Bursa’da motosiklet sürücüsü önce yayaya sonra ise park halindeki otomobile çarptı. İlginç kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 06.20 itibarıyla İstanbul Boğazı’nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı belirtildi.
Bursa’da motosiklet sürücüsü önce yayaya sonra ise park halindeki otomobile çarptı. İlginç kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü sokaktan geçtiği esnada önce yayaya daha sonra ise park halindeki otomobile çarparak yere düştü. Yaya ve motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralanırken o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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