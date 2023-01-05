Bursa’da motosiklet sürücüsü önce yayaya sonra ise park halindeki otomobile çarptı. İlginç kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bursa’da motosiklet sürücüsü önce yayaya sonra ise park halindeki otomobile çarptı. İlginç kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü sokaktan geçtiği esnada önce yayaya daha sonra ise park halindeki otomobile çarparak yere düştü. Yaya ve motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralanırken o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.