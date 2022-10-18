Olay, merkez Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs elektrik direğine yapıştırılan nöbetçi eczanelerin adreslerinin yazılı olduğu kağıdı çaldı. Çevreden arabaların geçmesine bile aldırmayan şüphelinin hırsızlık anı mahalle sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Bursa’da nöbetçi eczanelerin adreslerinin yazılı olduğu kağıtları çalan şüpheli, mahalle sakininin cep telefonu kamerasına yakalandı.

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