Bursa Kent Konseyi İletişim Çalışma Grubu, ekim ayı içerisinde ‘iletişim zirvesi’ düzenleyecek.BURSA (İGFA) - Temsilciliğini Uludağ Elektrik Kurumsal İletişim Direktörü Yusuf Ziya Yüce’nin yürüttüğü çalışma grubu Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti. Tarihi binada gerçekleştirilen ziyarete Yüce’nin yanı sıra LÖSEV Bursa Koordinatör Yardımcısı Aslı Metin Sakarya, Sönmez Medya Haber Müdürü Sevda Kurul, BUSKİ Basın Sorumlusu Murat Eyüp, Anadolu Ajansı Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy, Uludağ Elektrik Kurumsal İletişim Uzmanı Aygül Kumova, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar ile TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi katılım gösterdi.

SOSYAL MEDYADA UZUN ZAMAN GEÇİRİLİYOR

ursa’nın iletişim anlamında diğer iller arasında önemli bir konumda bulunduğunu aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, özellikle sosyal medyanın bireylerin hayatını etkileyen bir unsur olduğunu söylerken, “ İnsanlar uykularında geçirmedikleri vakti sosyal medyada geçiriyor. Algı yönetimi noktasında oldukça etkili hale gelen sosyal medyanın günümüzdeki önemi tartışılmaz. İlerleyen dönemde mutlaka farklı bir boyuta evrilecektir” diye konuştu.

FAALİYETLER SÜRECEK

Bursa Kent Konseyi İletişim Çalışma Grubu Temsilcisi Yusuf Ziya Yüce, ekim ayı içerisinde bir İletişim Zirvesi gerçekleştireceklerini dile getirirken, şehir genelindeki iletişime dair çalışmalar yapmak için faaliyet göstereceklerini söyledi.