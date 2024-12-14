Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Cenon Bulvarı üzerinde meydana geldi. İbrahim A. (33) yönetimindeki 16 BBH 123 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hacer K. (40) yönetimindeki 16 BFG 480 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu sürücüler ile 16 BFG 480 plakalı otomobildeki 8 yaşındaki yolcu Feyza K. ile diğer araçtaki yolcu Mustafa S.(39) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İbrahim A.’nın alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL cezai işlem uygulandı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.