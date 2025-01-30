Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ortaköy Yolu Caddesi ile Ahmet Türkel Çevre Yolu’nu birbirine bağlayan ışıklı kavşakta meydana geldi. Ortaköy’den İnegöl’e seyir halinde olan Necati K. (61) idaresindeki 16 APL 967 plakalı Dacia marka cip, Kamuran E. (34) idaresindeki 35 AR 2462 plakalı Peugeot marka hafif ticari araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yön tabelası ve kaldırıma çarpan hafif ticari araç devrildi. Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki yolcular Hamrusena K. (28) ve Seyfettin K. (58) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.