Bursa’da tütün kaçakçıları tarafından şehrin merkezine kurulan sigara fabrikasını jandarma ve Ticaret Bakanlığı tarafından Ankara’dan özel olarak gönderilen Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün Özel Ekibi deşifre etti.

Kaçak tütünlerle üretilen sigaraların piyasaya sürülüp milyonlarca liralık vergi kaçakçılığı yapıldığı iddia edilen fabrika ve buraya ait bir depoya yapılan baskında 25 milyon lira değerinde 3 adet sigara sarma makinesi ile piyasaya sürülmeyi bekleyen 18 milyon lira değerinde kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin tahkikatının devam ettiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ankara Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı Mücadele Özel Ekibi, Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Yıldırım Samanlı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri geçtiğimiz gün mahkemeden alınan özel izinle Bursa’nın Yıldırım ilçesi Çelebi Mehmet Mahallesi’nde bulunan bir fabrika ile bu fabrikaya ait depoya baskın yaptı.

Fabrika ve depoda yapılan incelemelerde ruhsatı olmadığı halde sigara üretim tesisi olarak kullanıldığı tespit edildi. Yapılan aramalarda piyasa değeri 25 milyon lira olan üzerinde herhangi bir marka, model, seri numarası bulunmayan ve kaçak sigara üretiminde kullanılan sigara üretim makinesi, 3 adet sigara makinasına bağlı vakumlu hava kompresör makinası, 1 adet paketleme ambalaj makinesi, 1 adet hava kurutucu makine, 1 adet hava tankı, 1 adet kompresör ünitesi, 1 adet hava vakum kontrol ünitesi, 2 adet havalandırma tahliye kazanı, 7 adet ince rulo halinde sigara uç kağıdı, 6 adet kalın rulo halinde sigara uç kağıdı, 520 bin adet üretilmiş fabrikasyon sigara, 30 bin adet sigara filtresi, 85 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Yapılan araştırmalar sonrasında fabrikaya ait arka sokakta birde depo olduğunu tespit eden ekipler burada yapılan aramalarda da 18 milyon lira piyasa değeri olan 7 bin 500 kilo kıyılmış tütün, 5 milyon 500 bin adet koliler içerisinde sigara filtresi, her biri 6 bin metre uzunluğunda 570 rulo ince sigara uç kağıdı (570 rulodan 114 milyon adet sigaraya ait sigara uç kağıdı üretilebilmektedir), 340 adet rulo halinde, her bir rulo 6 bin metre uzunluğunda sigara kağıdı (340 rulodan 34 milyon adet sigara kağıdı üretilebilmektedir), plastik kovalar içinde toplam bin 310 kilo sigara yapımında kullanılan tutkal, 3 bin 600 adet üretimi yapılan tepsi sigaraların ambalajında kullanılan karton koli ele geçirildi.

Konu ile ilgili Cumhuriyet savcısına bilgi verildikten sonra adli işlemlere Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ile Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince başlanıldı. Gözaltına alınan 3 kişinin vergi ve tütün kaçakçılığı suçlarından adliyeye çıkarılacakları bildirildi.