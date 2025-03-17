Bursa'da kentin üç farklı noktasında kurulan iftar alanlarında binlerce kişiyi aynı sofrada buluşturan Büyükşehir Belediyesi, iftara yetişemeyen vatandaşlara da iftariyelik ve çorba ikramında bulunuyor.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayında hazırlanan programlarla, paylaşma ve dayanışma ruhu tüm kenti sardı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla, Ramazan’ın bereketi ve sevinci tüm ilçelerde yaşandı.

Ramazan ayının ilk yarısında, sabit 3 iftar noktasında 55 bin 580 vatandaşa hizmet verildi. 10 ilçedeki 16 farklı noktada düzenlenen iftarlarda, 53 bin 120 Bursalı aynı sofrada buluştu. İftara yetişemeyen vatandaşlara, 15 sabit dağıtım noktasında toplam 67 bin 500 iftariyelik ve 27 bin 500 bardak çorba ikramında bulunuldu. 450 mahalle ve 498 farklı noktada tatlı ikramı gerçekleştirildi.

Kültürpark ve Yıldırım eski İhtisas Hastanesi alanında kurulan Ramazan Meydanlarında ise binlerce Bursalı eski Ramazanlara olan özlemini giderdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 11 ayın sultanı Ramazan’da birlik, beraberlik, yardımlaşma ve paylaşma ruhunu hep birlikte yaşadıklarını belirterek, Büyükşehir olarak oluşturdukları iftar sofralarında binlerce vatandaşın aynı sofraları paylaştığını, Ramazan’ın bereketini halkımızla birlikte yaşadıklarını söyledi. Bozbey, üç farklı sabit noktadaki iftar alanlarında halkımızın yanında olduğumuz gibi iftara yetişemeyenlere de iftariyeliklerle ikramda bulunduklarını kaydetti.