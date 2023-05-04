Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi sakinlerinin yıl boyunca hobi atölyelerinde el emeği, göz nuru dökerek ürettiği ürünlerden oluşan sergi, Tayyare Kültür Merkezi’nde beğeniye sunuldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, huzurevi sakinlerine vakitlerini verimli ve huzurlu geçirebilmeleri için her türlü sosyal desteği vermeye devam ediyor. Bir yıl boyunca huzurevi sakinleri tarafından hobi atölyelerinde hazırlanan el emeği ürünler Tayyare Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Ahşap, cam boyama, boncuk dizme, takı, rölyef tablo, deri çanta, el örgüleri gibi eserlerin yer aldığı sergi, 6 Mayıs tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

“Çok güzel bir sahne”

Serginin açılışı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yunus Kaldırım ile huzurevi sakinlerinin katılımıyla yapıldı. Serginin açılış töreninde konuşan Başkanvekili Fethi Yıldız, “Hayata küsmek ile barışmak arasında kalan vatandaşlarımızın özellikle barışma ve hayata sarılma konusunda göstermiş oldukları ilgi ve alaka beni çok mutlu etti. Huzurevi sakinlerinin hobi çalışmalarını ortaya koymuş olmaları, kabiliyetlerini ortaya çıkartarak sergilemeleriyle çok güzel bir sahne ortaya çıkmış. Emeği geçenleri kutluyorum” dedi.

Kurdeleyi kesip sergiyi ziyarete açan Başkanvekili Yıldız, tüm eserleri tek tek inceledi ve çalışmalar hakkında huzurevi sakinlerinden bilgi aldı.