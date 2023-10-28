Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği ‘huzur’ uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 14 kişiyi yaklarken, trafik canavarlarına da idari ceza uyguladı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Çevik Kuvvet, TEM, KOM, Narkotik, Güvenlik ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelleri ile Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerinin katılımıyla kent merkezinde ‘huzur’ uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada 2127 sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, polis ekipleri 73 gram uyuşturucu madde ele geçirirken, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 35 adet fişek buldu. Şüphelileri gözaltına alan polis ekipler, trafik canavarlarına yol vermedi. 835 aracın sorgulamasını yapan ekipler, kuralları hiçe sayan 79 sürücüye 243 bin lira idari para cezası uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü, ‘huzur’ uygulamaların hız kesmeden devam edeceğini duyururken, vatandaşlar ise uygulamalardan memnuniyet duyduğunu belirtti.