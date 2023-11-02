Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği ‘Huzur’ uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalanırken, trafik kurallarını ihlal edenlere de toplam 95 bin 73 lira idari para cezası uygulandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Çevik Kuvvet, TEM, KOM, Destek Hizmetleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin katılımıyla ‘Huzur’ uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada toplam 3 bin 47 şahsın UYAP sorgulaması yapıldı. Üzerlerinde uyuşturucu madde, ruhsatsız silah, kurusıkı silah, fişek, kesici alet bulunan ve çeşitli suçlardan aranan toplam 11 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet ekipleri tarafından yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız silah, 104 adet fişek, 1 adet kurusıkı silah, 1 pala ve 5,8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Umuma açık iş yerlerinde yapılan uygulamada ise 130 iş yeri denetlenerek, toplam bin 382 şahsın UYAP sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranmaları olan 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 5 iş yerinde 4207 sayılı Kanun’a muhalefet edildiği, 3 iş yerinde mesul müdür bulunmadığı, 2 iş yerinde 6 çalışanın SGK bildiriminin yapılmadığı tespit edildi. Ayrıca yapılan uygulamalarda bin 738 araç kontrol edilirken, 40 araç sürücüsüne toplam 95 bin 73 lira idari para cezası uygulanarak, 2 araç trafikten men edildi.