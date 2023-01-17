Bursa’da bir kişi, husumetlisi olduğu kişiye Pitbull cinsi köpekle saldırdı. Kızının doğum gününde saldırıya uğrayıp kolları parçalanan Erol Duran (46) 3 günlük yoğun bakım sürecinden sonra hayata tutundu. Duran, saldırı esnasında Pitbull cinsi köpeği camdan aşağıya attı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada baba ve oğlu hakkında ’Silahla kasten nitelikli şekilde yaralama’ suçundan 4 yıl 6’şar ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bursa’da bir kişi, husumetlisi olduğu kişiye Pitbull cinsi köpekle saldırdı. Kızının doğum gününde saldırıya uğrayıp kolları parçalanan Erol Duran (46) 3 günlük yoğun bakım sürecinden sonra hayata tutundu. Duran, saldırı esnasında Pitbull cinsi köpeği camdan aşağıya attı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada baba ve oğlu hakkında ’Silahla kasten nitelikli şekilde yaralama’ suçundan 4 yıl 6’şar ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Korkunç olay, geçen yıl 22 Ekim tarihinde merkez Yıldırım ilçesine bağlı Vişne Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinde yaşandı. İddiaya göre, Mehmet Ö. ailesel sorunlar nedeniyle arası açılan Erol Duran’la buluşmak istedi. Duran ise şehir dışından geldiğinde aralarındaki sorunu konuşmak için bu teklifi kabul etti. Fakat başına geleceklerden habersiz Duran, Mehmet Ö.’den gelen telefonla Vişne Caddesi üzerinde bulanan bir kafeye çağrıldı. Kafeye giden Duran, burada Mehmet Ö. yerine oğlu Eyüp Ö. ile karşılaştı. Eyüp Ö., Duran’ı babasının yanına götüreceğini söyleyerek kendisine eşlik etmesini istedi. Yine aynı cadde üzerinde bir işyerine götürülen Duran, karşısında Mehmet Ö. ve hiç tanımadığı bir arkadaşını gördü.

Pitbull cinsi köpeği üzerine saldılar

Duran’la kısa sürede sözlü tartışma yaşayan baba, oğul ve arkadaşı ile 46 yaşındaki 2 çocuk babasını darp etmeye başladı. Ardından saldırganlar iş yerinde sakladıkları Pitbull cinsi köpeği içeri soktular. Komut verdikleri köpeği Duran’ın üzerine saldılar. Saldırgan köpek Erol Duran’ın kollarını parçalasa da yaralı adam köpeği bulunduğu dükkanın camından atmayı başardı. Fakat bu kez de Eyüp Ö. dışarı çıkarak yasaklı ırk köpeği tekrar içeri aldı. Bileğindeki atar damarı kopan Duran, ilk fırsatta kendini dışarı atarak çevredekilerden yardım istedi. Çevredekileri gören saldırgan şahıslar olay yerinden köpekle kaçarken, Duran, kendisi için gelen ambulans ile en yakın hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından gözaltına alınıp sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan baba ve oğlu, Mehmet Murat Ö. adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Soruşturma tamamlandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, müşteki Erol Tosun ile sanık Mehmet Murat Ö. arasında husumet bulunduğu belirtilerek, Tosun’un, "Mehmet Murat Ö.’nün eşiyle arasında sorun vardı. Eşim Elif Tuba Karakoç Tosun ile bu konuyu konuşan Mehmet Murat Ö. sinir krizi geçirip, kendisine zarar verip, eşime hakaret etmiş. Bunu daha sonra öğrendim. Bunu konuşmak için Mehmet Murat Ö.’yü aradım. Restoranda buluşmak için anlaştık ancak oğlu Eyüpcan Ö. gelip 150 metre ilerideki iş yerlerine götürdü. Yukarı çıkınca Mehmet Murat Ö., ’Neden selam vermiyorsun?’ dedi. ’Yedi sülaleme küfretmiş kişiye neden selam vereyim?’ dedim. Tartışırken kafamda bir fırça sapının patladığını fark ettim" sözlerinin yer aldığı ifadesine yer verildi. İddianamede de ayrıca yere düşen Tosun’a ayağa kalkmaya çalıştığı sırada, pitbull cinsi köpeğe komut verilerek Tosun’un üzerine saldırtıldığı, köpeğin Tosun’u birçok yerinden ısırdığı belirtildi.

Baba ile oğlu hakkında ayrı ayrı, ’silahla kasten nitelikli şekilde yaralama’ suçundan 4 yıl 6’şar hapis cezası istemi ile Bursa Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Yargılamaya ileriki günlerde başlanacak.