Bursa’da polis ekipleri tarafından hırsızlıktan gözaltına alından 9 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa’da polis ekipleri tarafından hırsızlıktan gözaltına alından 9 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince gerçekleştiren operasyonlar sonucu evden, iş yerinden, camiden ve otomobilden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan emniyet güçleri hırsızlık yaptıklarını belirlediği 6 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.