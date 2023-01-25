Öte yandan emniyet güçleri hırsızlık yaptıklarını belirlediği 6 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince gerçekleştiren operasyonlar sonucu evden, iş yerinden, camiden ve otomobilden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bursa’da polis ekipleri tarafından hırsızlıktan gözaltına alından 9 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.