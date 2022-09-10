Bursa’da 3 katlı bir binaya giren hırsızlar ev sahibinin tatilde olmasını fırsat bilerek 4 gün boyunca evde yaşayarak hırsızlık yaptılar. Tesadüfen gelen ev sahibi gördükleri karşısında gözlerine inanamadı. Hırsızlar ise ev sahibi gelmeden önce evden kaçtı. Tuvaletlerini yatak odasına yapan, her kapının girişine bıçak bırakarak kaçan hırsızlara tepki gösteren ev sahibi, ’’Hırsızlığın bile bir onuru var, bari tuvalete yapsaydınız’’ dedi.

Bursa’da 3 katlı bir binaya giren hırsızlar ev sahibinin tatilde olmasını fırsat bilerek 4 gün boyunca evde yaşayarak hırsızlık yaptılar. Tesadüfen gelen ev sahibi gördükleri karşısında gözlerine inanamadı. Hırsızlar ise ev sahibi gelmeden önce evden kaçtı. Tuvaletlerini yatak odasına yapan, her kapının girişine bıçak bırakarak kaçan hırsızlara tepki gösteren ev sahibi, ’’Hırsızlığın bile bir onuru var, bari tuvalete yapsaydınız’’ dedi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Sıracevizler Mahallesi’nde meydana geldi. Hırsızların, eve girmeden önceki görüntüsü de güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik’te bulunan yazlığına tatile giden ev sahibi Ünal Altınçekiç, tesadüfen döndüğü evinde gördükleri karşısında gözlerine inanmadı. Altınçekiç, kapı girişinde 3 tane büyük bıçakların bırakıldığı ve 3 katlı evinin tamamının hırsızlar tarafından talan edildiğini gördü. Eve giren hırsızların halılara bile tuvaletleri yaptığını gören Altınçekiç, durumu hemen polise bildirdi. Eve gelen polislerde gördükleri karşısında şaşkına dönerken olay yeri inceleme ekipleri evde parmak izi çalışması yaptı. Evde bulunan her şeyi çöp poşetlerine koyarak çaldıkları ve 4 gün boyunca evde yaşadıklarını tahmin ediyor.

Ünal Altınçekiç şikayetinin ardından 2.el eşya alım ve satım sitesinde kendi eşyalarının satıldığını gördü. Hemen eşyalarını satan kişiyle görüşen Altınçekiç, kendisini ele vermeden buluşma noktası ayarladı. Ardından hemen durumu polis ekiplerine bildiren Altınçekiç, polisler ile birlikte müşteri gibi giderek şüphelilerden birini kıskıvrak yakalattı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Gördükleri karşısında şaşkına dönen ve "hırsızlığın da bir onuru şerefi var" diyerek tepki gösteren ev sahibi Ünal Altınçekiç,’’Öncelikle bunlar 5 erkek 1 kadın. Ben bir eşya alım sitesinde bize ait olan laptoplar, cep telefonlarının satıldığını gördüm. Hemen karşımdaki kişiyle görüşerek polis ekiplerine bilgi verdim. O kişi bize kendi ürünümüzü satarken suçüstü yakalandı. Biz bunlara ezbere bu bizim demedik. Faturalarına kadar bizde duruyor öyle teyit ederek bunlar bizim dedik. Tabiki de şaşırtmadı. Cihazları başka birinden aldığını söyledi. Bu hırsızlık 1 günde yapılacak ve 1 kişinin yapabileceği bir hırsızlık değil. Aşağı yukarı ailemizin 50 yıllık birikimi gitti. Hayallerimizi alıp götürdüler. Hırsızlıktan sonra eve alarm taktırdım ve sabaha karşı 06.03’de alarmımız çaldı. 2 tane şüpheli yine geliyor hırsızlık için ama alarm çalınca kaçıyorlar. Şu anda toplam 100 bin TL’lik altın ve yaklaşık 150 bin TL’likte eşyamızı çaldılar. Toplam zararım 250 bin TL. Erzaklardan ne istediniz. Çay, kuru bakliyat, zeytinyağı götürmüşler. Benim bildiğim hırsızlığın da bir onuru vardır. Al televizyonu git bu kadar dağınıklık yapmaya hakkın var mı? Kapı önlerine bıçak bırakmalarının nedeni kesin olarak ev sahibi gelirse bıçaklamak için. Ben tek başımayım zaten. O kadar kişiyle nasıl mücadele edeyim. Çocuklarım o bıçaklar yüzünden sürekli endişe içinde. Her katta 2 tane bıçak bırakmışlar. 4 gün boyunca evimde yaşayarak yiyip içmişler. Yatak odası ve çocuklarımın odasına idrarlarını yapmışlar. En azından tuvaleti kullansaydınız. Ben polis teşkilatımıza güveniyorum inşallah en kısa sürede hırsızların yakalanacağına inanıyorum’’ dedi.

Gözaltındaki bir zanlının sorgusu sürerken, diğer 5 şüphelinin yakalanması için operasyon sürüyor.