Bazı direkler ise çalınan demirler nedeniyle devrilirken, mahalle sakinleri hırsızların yakalanmasını istediler

Merkez Nilüfer ve Osmangazi ilçesinde hırsızlar otoban kenarlarında bulunan elektrik direklerinden demirleri sökerek satıyorlar. Gecenin karanlığını ve kimsenin geçmemesini fırsat bilerek elektrik direklerini talan ediyorlar.

"Karşımda sigara içiyor" diyerek 1 hafta önce baba olan damadını öldürdü

"Karşımda sigara içiyor" diyerek 1 hafta önce baba olan damadını öldürdü

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