Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda fırın kafeye giren hırsız kameralara yakalandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda fırın kafeye giren hırsız kameralara yakalandı.
Olay, Süleymaniye Mahallesi Parkyolu caddesi üzerinde faaliyet gösteren fırın kafede meydana geldi. Gece saatlerinde işyerine giren hırsız, güvenlik kameralarını görünce eliyle yüzünü kapatarak işyerini inceledi. Kasaya yönelen hırsız, çekmecedeki bozuk paraları poşete koyup kaçtı. Olay anı işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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