Bursa’nın Mudanya ilçesinde bulunan Ali Bakır Sitesi sakinleri her an oluşabilecek heyelan tehlikesine rağmen binayı boşaltmayarak hayatlarını riske ediyor.

Mudanya’da yaşanan sel felaketi sonrasında Halitpaşa Mahallesi’nde istinat duvarı çöken Ali Bakır Sitesi sakinlerini can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak durumu ortadan kaldırmak için Mudanya Belediye Meclisinde oy birliğiyle karar alındı. Ali Bakır Sitesi’nin istinat duvarlarının yapımına başlandı.

Çalışma öncesi meydana gelebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla Mudanya Belediyesi tarafından evlerini tahliye etmelerini içeren tebligat kendilerine 3 ay önceden gönderilen ev sahipleri oturdukları daireyi terk etmedi. Polis tarafından çıkartılanların yeniden geri dönüş yapması çalışanları tedirgin edip, rahat çalışmalarını engelliyor.

Çalışmalar sırasında bir beton parçası bir daire duvarına çarparak duvarda delik oluşmasına sebep verdi. Müteahhit firma yetkilileri daire sahiplerinin geçici olarak konutlarını terk etmeleri istedi.