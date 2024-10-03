Türkiye genelinde yılda ortalama 150 SMA’lı bebek dünyaya gelirken, Bursa’da bu sayının artması aileleri endişelendiriyor. Bursa merkezde neredeyse her 100 metrede bir SMA’lı bebek standı göze çarpıyor.BURSA (İGFA) - SMA, kas güçsüzlüğü ile seyreden, tedavi edilmediği takdirde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen genetik bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Bursa’nın farklı noktalarında kurulan yardım standları, SMA hastası bebeklerin ailelerinin sesini duyurmak için önemli yerler haline geldi. Özellikle şehir merkezinde, neredeyse her 100-200 metrede bir bu standlara rastlanıyor. Aileler, çocuklarının tedavi masraflarını karşılamak amacıyla yardımlar topluyor.

Son günlerde Bursa’da, SMA bebekleri için yardım toplama çabalarının sayısının arttığı görülüyor. Aileler, topladıkları yardımlarla tedavi süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor. Vatandaşlar bu konuda devletin daha etkin bir çözüm bulmasını beklerken SMA tedavisi için gereken ilaçların yüksek maliyeti, ailelerin maddi durumlarını zora sokuyor.

Bursa’da yaşayan vatandaşlar, ailelerin yaşadıkları bu zorluğa kayıtsız kalmıyor. Birçok insan, yardım kampanyalarına katılmakta ve sosyal medyada bu konunun gündeme gelmesi için çaba sarf ediyor. Aileler, kalıcı bir çözüm için devletin devreye girmesini ve SMA hastalığına yönelik daha geniş kapsamlı destekler sağlamasını istiyor.