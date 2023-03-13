Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen 16. Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı ve 1. Nütrisyon Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı ile toplamda 39 hemşireye teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Hastane bünyesinde 2016 yılından bu yana düzenlenen Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı’nın 12’ncisine katılım yoğun oldu. 6 hafta süren eğitim programına; Bursa, Artvin, Bilecik, Muş, Tekirdağ, Yalova illerinden toplam 30 hemşire katıldı. İlk kez gerçekleştirilen Nütrisyon Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı’na ise, Bursa’nın yanı sıra Balıkesir, İstanbul, Siirt illerindeki kamu hastanelerinde görev yapan 9 hemşire katıldı. 10 iş günü teorik ve 10 iş günü uygulamalı eğitim sonunda katılımcılar sertifika almaya hak kazandı. İki eğitim programının sertifika töreni tek oturumda yapılırken, törene Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Salih Metin, hastane yöneticileri ve personelleri katıldı.

Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, eğitim programları ile hemşirelerin çalıştıkları alanda yetkili ve sertifikalı olmalarını hedeflediklerini belirtti. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bu konuda ekstra bir gayreti olduğunun altını çizen Dr. Yavuzyılmaz, "Bugün nütrisyonun ilk, yoğun bakımın ise 12’ncisini yaptık. Hastanemiz, bugüne kadar 7 ayrı branşta toplamda 800 sertifika verdi. Şimdi yara bakımı ve stoma eğitim programları da onaylandı. Onları da dahil edeceğiz ve 9 ayrı branşta sertifika verir duruma geleceğiz. Bu gurur verici bir olay. Sadece ilimize değil, il dışındaki hastanelere de katkı sunuyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından Dr. Yavuzyılmaz, eğitim programlarını tamamlayan hemşirelere sertifikalarını takdim etti.