Kimsenin yara almadığı kazada, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Devrilen UTV’nin altında kalan iki kişi yaralandı

Devrilen UTV’nin altında kalan iki kişi yaralandı

Kaza, saat 20.30 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi, Santral Garaj,Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes İ.’nin idaresindeki 16 MB 4436 plakalı hafif ticarî araç Hakimiyet kavşağından dönüş yaparken, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinden gelen 16 SLG 27 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle Enes İ.’nin kontrolündeki araç savrularak refüje çarpıp yan yattı.

Bursa’da 2 aracın karıştığı kaza da savrulan hafif ticarî araç refüje çarparak yan yattı.

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