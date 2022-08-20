Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi ile Bursa Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan hafif ticari araç, ters döndü. Kazada, sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsünün idaresindeki 16 JBA 28 plakalı hafif ticari araç, Acemler istikametinden Çevre Yolu Bulvarı’na girişte kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

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