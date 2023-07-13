Bursa’da ticari vizeyle hacca götürme vaadiyle onlarca kişiden para aldığı ve vize çıkmayınca kutsal toprak hayali kuranlara parasını iade etmediği öne sürülen turizm firması sahibi, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İddiaya göre, Bursa’da kutsal topraklarda hac ziyaretini gerçekleştirmek için bir turizm firmasına başvuran 70 kişi toplamda yaklaşık 500 bin dolar ödedi.

Kurban Bayramı öncesinde hacca gitmek isteyen kişiler vize çıkmayınca ve paraları iade edilmeyince dolandırıldıklarını öne sürüp polis ve savcılığa başvurdu.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne başvuran mağdurlardan 10’u İsmail M. (32) tarafından dolandırıldıklarını iddia ettiler. Turizm firması sahibinin ödedikleri para karşılığında kendilerine senet imzaladığını ve senedi vadesi geldiğinde ödemediğini öne süren müştekiler şikayetini gündeme taşıyınca turizm firması sahibi İsmail M. gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği’nce gözaltına alınan İsmail M. ifadesinin ardından, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.